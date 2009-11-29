Реферат конкурент. анализ

Нужен качественный диплом на тему: Организация кассовой работы и инкассации в кредитной организации. План утвержден по по 1 главе: 1. теоретические аспекты банковских операций с наличными денежными средствами в коммерческом банке 1.1 Правовые аспекты кассовых операций банков в ...