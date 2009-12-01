Курсовая по проектированию и фин.-сметным расчётам

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Тема: Составление сметы на ремонт квартиры.

Задание приложил.

Схему квартиры нарисовать в произвольной форме на А4. Лекции прилагаются.

Обязательно показать сам расчёт (исходя из задания).

Объём работы: как получится.

Срок: 4-5 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

Б215

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
BESSSssst
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
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