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Курсовая по проектированию и фин.-сметным расчётам
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Тема: Составление сметы на ремонт квартиры.
Задание приложил.
Схему квартиры нарисовать в произвольной форме на А4. Лекции прилагаются.
Обязательно показать сам расчёт (исходя из задания).
Объём работы: как получится.
Срок: 4-5 дней.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
Б215
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