Проектирование преобразователя энергии

Тема:Работа с панелями команд и строками меню в Microsoft Access. Срок 3 дня. Сумму указывайте в рублях
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