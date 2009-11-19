Приватный проект для Арины Романовой

Добрый день! Необходимо выполнить расчётный курсовой по дисциплине "Электротехника и ТОЭ" Задание и методические указания будут высланы автору (размер архива не позволяет прикрепить). Номер варианта и все подробности сообщу автору. Время выполнения - 3 дня. Прошу откликаться тех, кто ...