Курсовой по технической механике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Добрый день!

Необходимо выполнить курсовой по механике на тему "Проектирование привода масляного выключателя".

Методические указания к выполнению приведены в приложении.

Необходимо выполнить только расчётную ПЗ, объёмом до 30 стр, без графического материала.

Номер варианта сообщу автору. Время выполнения - 5 дней.

Прошу откликаться тех, кто действительно может выполнить данную работу грамотно и

квалифицированно.

Указывайте стоимость и свои контактные данные в проекте. В личку без оставления заявки прошу не писать.

14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад