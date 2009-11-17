Курсовой по технической механике

Добрый день!

Необходимо выполнить курсовой по механике на тему "Проектирование привода масляного выключателя".

Методические указания к выполнению приведены в приложении.

Необходимо выполнить только расчётную ПЗ, объёмом до 30 стр, без графического материала.

Номер варианта сообщу автору. Время выполнения - 5 дней.

Прошу откликаться тех, кто действительно может выполнить данную работу грамотно и

квалифицированно.

Указывайте стоимость и свои контактные данные в проекте. В личку без оставления заявки прошу не писать.