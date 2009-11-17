Типология рынка труда

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая Теория и типология рынка труда

Специальность: Управление персоналом

нужно всего 10 страниц

Антиплагиат 80%

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)