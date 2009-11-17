Курсовая психологическая практ.

Выполнение на формате А1 Расположение на листе и часть задания: файл SP_A0981.jpg) Задание: файл SP_A0984.jpg Материалы ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/VTMDWL?t=1 Пояснение, что нужно сделать: 4 чертежа формата А3 на одном А1, как в образце SP_A0981.jpg, а именно: 1ый А3 (левый нижний угол листа ...