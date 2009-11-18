Курсовая по немецкой диалектике

ТЕМА ПРИМЕРНО ЗВУЧИТ ТАК: Структура и семантика наименований сложных немецких композитов на примере жуков

Введение (цели, задачи, новизну работы, актуальность, кто исследовал и т.д.)

Глава 1 Теоретическое обоснование работы

1.1 Основные понятия словообразования

1.2 Словообразовательная структура сложного слова

1.3 Семантическая структура сложных существительных

Глава 2 Структура и семантика композитов наименований жуков

2.1 Структура композитов наименований жуков

2.2 Семантика композитов наименований жуков

Выводы

Список литературы

Объем от 28-40

14 кегль Times New Roman с интервалом 1,5

СДАЕМ ГЛАВАМИ

Описываем сейчас структуру и семантику только немецких и русских примеров наименований жуков, а английские нельзя. Латинские наименования вообще не трогать!!!!!!

( понятия Кубрякова Степанова из чего состоит слово, место словообразования в системе науки)

В работе используем только безличные предложения: например В ходе работы, анализа было выявлено, что…. По мнению автора....

Обязательно должны быть сноски, много источников литературы от 20

Дополнительно отобранный материал во вложенных файлах

Словосложение и частотные компоненты сложных слов можно скачать здесь (объем файла не позволяет его загрузить)

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