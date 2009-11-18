Курсовая по немецкой диалектике

Предмет: Регіональна економіка Кількість сторінок: від 30 Кількість літератури: від 20 (за 4 останні роки). Оформлення посилання на літературу: [1, c. 2] На оцінку: 5 Потрібні таблиці, рисунки, схеми. Здати треба частинами до 5 грудня. Ті, хто не знає добре українську ...
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ТЕМА ПРИМЕРНО ЗВУЧИТ ТАК: Структура и семантика наименований сложных немецких композитов на примере жуков
Введение (цели, задачи, новизну работы, актуальность, кто исследовал и т.д.)
Глава 1 Теоретическое обоснование работы
1.1 Основные понятия словообразования
1.2 Словообразовательная структура сложного слова
1.3 Семантическая структура сложных существительных
Глава 2 Структура и семантика композитов наименований жуков
2.1 Структура композитов наименований жуков
2.2 Семантика композитов наименований жуков
Выводы
Список литературы
Объем от 28-40
14 кегль Times New Roman с интервалом 1,5
СДАЕМ ГЛАВАМИ
Описываем сейчас структуру и семантику только немецких и русских примеров наименований жуков, а английские нельзя. Латинские наименования вообще не трогать!!!!!!
( понятия Кубрякова Степанова из чего состоит слово, место словообразования в системе науки)
В работе используем только безличные предложения: например В ходе работы, анализа было выявлено, что…. По мнению автора....
Обязательно должны быть сноски, много источников литературы от 20
Дополнительно отобранный материал во вложенных файлах
Словосложение и частотные компоненты сложных слов можно скачать здесь (объем файла не позволяет его загрузить)
СРОК 6-7 декабря 2009 г.
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