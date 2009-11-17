Курсовая в программе SPSS или Статистика

Тема: Пути стимулирования промышленного экспорта России

Вторая часть – практическая

В программе SPSS или Статистика:

За Y принимается ВВП или ИРЧП на душу населения

Взять данные приблизительно по 100 странам

В корреляционном анализе выяснить связь по 5 факторам: X1, X2,…,X5

X1 – экспортная квота (обязательно), остальные четыре фактора на своё усмотрение.

Сделать выводы по корреляционному анализу на каждый фактор.

Затем провести кластерный анализ: все взятые страны разделить на 4 кластера в соответствии с полученными результатами по корреляционному анализу.

Обязательно необходимы ссылки на Интернет-сайты, с которых была использована информация.

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