Организация рациональных материальных потоков

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве и Развитие системы управления логистической организацией: от функционального агрегирования до информационной интеграции

Контрольная по логистике

Кол-во стр. 15

Срок и стоимость указывайте в проекте, в ЛС не стучать. С теми кто заинтересует свяжусь сама.

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад