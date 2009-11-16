Доработать курсовую по психологии

Темой дипломного проекта является «Автоматизация учета реализации товара с использованием 1С», магазина ООО «Мультитекс» Срок: по договоренности Цена: договорная Оплата: Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ...