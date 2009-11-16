Доработать курсовую по психологии

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Имеется курсовая. надо доделать практическую часть, добавить графики, диаграммы, таблицы, показать вычисления, включая формулы и немного доработать курсовую по содержанию. пример того, как работа должна выглядеть, имеется.

14 лет назад
termpaper4u
Валентина 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад