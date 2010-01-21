Диплом по дизайну прически.

Сравнительный анализ императивного и функционального стиля программирования. исходные данные: 1. реализовать программный модуль в соответствии с полученным заданием с использованием императивного программирования на языке С. разработать алгоритмическую модель поставленной задачи 2. реализовать программный модуль в соответствии с полученным ...
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Кафедра дизайна и причёски.
Тема: ИСТОЧНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ПАРИКМАХЕРОВ.
Объём 60-70 страниц.
Поэтапное выполнение.
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