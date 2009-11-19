Курсовая по оценке стоимости ценных бумаг

Во вложении только задание Дополнительный материал и методичку, а также примеры выполненных работ могу докинуть почтой (размер не позволяет прикрепить все) Бюджет строго определен, всего таких работ надо будет сделать 15-20 Срок на каждую работу: 3-4 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 3 курсовые по темам:
1. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, предоставленных в виде обыкновенных именных акций в количестве 4х штук ЗАО "У"
2. Оценки стоимости права собственности ценных акций для целей выкупа их обществом.
3. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг представленных в виде корпоративных облигаций ОАО "Х".
Соответственно, выберу троих исполнителей.
Не забудьте указать - какую из тем вы возьмёте.
Работы с с практической частью, 2ю главу нужно рассмотреть на примере организации.
Объём работ - 25 стр.
Срок - 4-5 дней.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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