Курсовая по оценке стоимости ценных бумаг

Нужны 3 курсовые по темам:

1. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, предоставленных в виде обыкновенных именных акций в количестве 4х штук ЗАО "У"

2. Оценки стоимости права собственности ценных акций для целей выкупа их обществом.

3. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг представленных в виде корпоративных облигаций ОАО "Х".

Соответственно, выберу троих исполнителей.

Не забудьте указать - какую из тем вы возьмёте.

Работы с с практической частью, 2ю главу нужно рассмотреть на примере организации.

Объём работ - 25 стр.

Срок - 4-5 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.