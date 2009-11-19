Курсовая по оценке стоимости ценных бумаг

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны 3 курсовые по темам:

1. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, предоставленных в виде обыкновенных именных акций в количестве 4х штук ЗАО "У"

2. Оценки стоимости права собственности ценных акций для целей выкупа их обществом.

3. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг представленных в виде корпоративных облигаций ОАО "Х".

Соответственно, выберу троих исполнителей.

Не забудьте указать - какую из тем вы возьмёте.

Работы с с практической частью, 2ю главу нужно рассмотреть на примере организации.

Объём работ - 25 стр.

Срок - 4-5 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
ya_ltd
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$23
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик все время на связи. Немного торопит по срокам. С оценкой своей работы не совсем согласна. Ну ладно с теорией ничего не могу сказать - сама писала оценивать не стану, но с практической частью - заключение специалистов (!) студент оценил как "бред"...
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$30
5 дней
Спасибо. Работа выполнена отлично. И даже, по моей просьбе, раньше оговоренного в начале срока.
Приятное впечатление от сотрудничества: четкое ТЗ, незамедлительная оплата, приятное общение, причем заказчик всегда на связи. Спасибо вам за работу, надеюсь, не единоразовую:)
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