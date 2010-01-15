Диплом для студентки ин. яза

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Проект для Жалниной Зои.

Необходима дипломная работа.

Список литературы предоставлю. Срок - до 07 декабря 2009 года.

14 лет назад
plom
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
zoisha
Зоя 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
21 день
Как всегда качественная работа! Большое человеческое спасибо!!!
Работать с Екатериной - большое удовольствие. Она - ответственный и понимающий заказчик, с которым всегда можно найти общий язык.