Автономный регулируемый источник питания

$90
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Во вложении - дадание и некоторые пояснения

Методички нет

Желателньо использовать Солид 5-й и какой-нибудь "старый" Автокад

14 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
hans1
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$60
10 дней
  • Похожие заказы

  • Дипломная по педагогике

    $115

    Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента. Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей Объем 65-70 листов. Срок введение, 1,2 глава – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой проект по ТММ

    $30

    Тема работы: Тема 8. Двухступенчатый компрессор Тип работы: часть курсового проекта Срок выполнения: 17.11.2009 Ориентировочная стоимость: 30$ Дополнительные требования: Проектирование рычажного механизма Делать только 1-ю часть курсового Методички нет - описание расчетов в тексте записки ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дипломная работа. Предмет Бух.учет,

    $100

    Дипломная работа. Предмет Бух.учет, Тема: Особенности учета поступления товара на предприятия оптово-рыночной торговли. Методичек нет Есть план Объем 70-90 страниц Срок до 10-15 января. Прикладываю план и вариант ранее написанного "диплома". Диплом был полностью не одобрен преподом, т.е. так писать нельзя.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по педагогике

    Тема - "Педагогическая поддержка застенчивых дошкольников в игровой деятельности" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в проекте.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по педагогике

    Тема - "Влияние идей М.Монтессори на развитие общественного дошкольного воспитания в Беларуси" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой проект по микропроцессорам

    Тема: измеритель скорости вращения Исходные данные: - датчик импульсный, 360 меток на оборот - диапазон скоростей 10-110 об\сек - индикация десятичная динамическая с максимальной ошибкой 0,1 об\сек-с учетом знака -таймер не использовать!!! -адреса 22Н, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диссертация по геологии угля

    Нужен автор для написания диссертационной работы по геологии. Тема: "Сравнительный анализ оценочных параметров угольных месторождений юга Кузбасса по данным разведки и эксплуатации" Материалы есть. Просьба писать в проект сроки и цену, а так же дополнительным плюсом будет описание ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад