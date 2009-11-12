Курсовой проект по микропроцессорам

Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента. Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей Объем 65-70 листов. Срок введение, 1,2 глава – ...
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Тема: измеритель скорости вращения
Исходные данные:
- датчик импульсный, 360 меток на оборот
- диапазон скоростей 10-110 об\сек
- индикация десятичная динамическая с максимальной ошибкой 0,1 об\сек-с учетом знака
-таймер не использовать!!!
-адреса 22Н, 20Н.
Требуется:
1. Составить аналитический обзор по заданной теме(подобрать и описать уже имеющие технические решения подобных задач или их фрагментов,
пользуясь технической литературой; дать критическую оценку найденным решениям). По результатам обзора выбрать из имеющихся или предложить
свой принцип решения задач!!! и привести его обоснование в отдельном!!! разделе пояснительной записки перед!!! разработкой структурной схемы.
2. Разработать структурную схему проектируемого устройства с учетом состава и свойств внешних датчиков и исполнительных механизмов и других, внешних по отношению к МПС, элементов.
3. Разработать принципиальную схему устройства и оформить ее в соответствии с требованиями ЕСКД (см. пример, Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств.-М.:В.Ш., 1989).
4. Разработать монтажную схему устройства.
5.Составить обобщенный план и подробный алгоритм работу устройства.
6. Написать программное обеспечение для устройства с подробными комментариями.
7. Оформить курсовой проект в соответствии с требованиями .Этот пункт сделать электронно
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