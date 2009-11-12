Курсовой проект по микропроцессорам

Тема: измеритель скорости вращения

Исходные данные:

- датчик импульсный, 360 меток на оборот

- диапазон скоростей 10-110 об\сек

- индикация десятичная динамическая с максимальной ошибкой 0,1 об\сек-с учетом знака

-таймер не использовать!!!

-адреса 22Н, 20Н.

Требуется:

1. Составить аналитический обзор по заданной теме(подобрать и описать уже имеющие технические решения подобных задач или их фрагментов,

пользуясь технической литературой; дать критическую оценку найденным решениям). По результатам обзора выбрать из имеющихся или предложить

свой принцип решения задач!!! и привести его обоснование в отдельном!!! разделе пояснительной записки перед!!! разработкой структурной схемы.

2. Разработать структурную схему проектируемого устройства с учетом состава и свойств внешних датчиков и исполнительных механизмов и других, внешних по отношению к МПС, элементов.

3. Разработать принципиальную схему устройства и оформить ее в соответствии с требованиями ЕСКД (см. пример, Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств.-М.:В.Ш., 1989).

4. Разработать монтажную схему устройства.

5.Составить обобщенный план и подробный алгоритм работу устройства.

6. Написать программное обеспечение для устройства с подробными комментариями.

7. Оформить курсовой проект в соответствии с требованиями .Этот пункт сделать электронно

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