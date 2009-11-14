Реферат по педагогике

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Тема - "Педагогическая поддержка застенчивых дошкольников в игровой деятельности"

Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски.

Объем - 12-15 л.

Срок - 15 ноября.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в проекте.

14 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа! И раньше оговоренного срока! Спасибо :)
Было приятно поработать:) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.