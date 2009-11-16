Реферат по педагогике

Нужен автор для написания диссертационной работы по геологии. Тема: "Сравнительный анализ оценочных параметров угольных месторождений юга Кузбасса по данным разведки и эксплуатации" Материалы есть. Просьба писать в проект сроки и цену, а так же дополнительным плюсом будет описание ...