Реферат по педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок130 просмотров
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Тема - "Влияние идей М.Монтессори на развитие общественного дошкольного воспитания в Беларуси"

Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски.

Объем - 12-15 л.

Срок - 15 ноября.

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14 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$25
2 дня
Отличная работа, точно в срок - впрочем, как всегда :) Спасибо!
Работаю с Натальей не первый раз, каждая работа оставляет только приятные впечатления.