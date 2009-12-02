Курсовой проект по ТММ

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема работы: Тема 8. Двухступенчатый компрессор

Тип работы: часть курсового проекта

Срок выполнения: 17.11.2009

Ориентировочная стоимость: 30$

Дополнительные требования: Проектирование рычажного механизма

Делать только 1-ю часть курсового

Методички нет - описание расчетов в тексте записки на свое усмотрение

Самое важное - это чертежи (электронка)

14 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
mak6360
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Рекомендую всем работать с Максимом. Работа была выполнена качественно и очень быстро. После возникновения небольшой доработки, которая, впрочем, была выызвана неоднозначностью задания, внес исправления в кратчайшие сроки. Спасибо за хорошую работу!
Отличный заказчик, предоставил всю необходимую информацию для выполнения работы, оплатил по факту выполнения курсового. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Дипломная по педагогике

    $115

    Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента. Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей Объем 65-70 листов. Срок введение, 1,2 глава – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дипломная работа. Предмет Бух.учет,

    $100

    Дипломная работа. Предмет Бух.учет, Тема: Особенности учета поступления товара на предприятия оптово-рыночной торговли. Методичек нет Есть план Объем 70-90 страниц Срок до 10-15 января. Прикладываю план и вариант ранее написанного "диплома". Диплом был полностью не одобрен преподом, т.е. так писать нельзя.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по педагогике

    Тема - "Педагогическая поддержка застенчивых дошкольников в игровой деятельности" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в проекте.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по педагогике

    Тема - "Влияние идей М.Монтессори на развитие общественного дошкольного воспитания в Беларуси" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой проект по микропроцессорам

    Тема: измеритель скорости вращения Исходные данные: - датчик импульсный, 360 меток на оборот - диапазон скоростей 10-110 об\сек - индикация десятичная динамическая с максимальной ошибкой 0,1 об\сек-с учетом знака -таймер не использовать!!! -адреса 22Н, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диссертация по геологии угля

    Нужен автор для написания диссертационной работы по геологии. Тема: "Сравнительный анализ оценочных параметров угольных месторождений юга Кузбасса по данным разведки и эксплуатации" Материалы есть. Просьба писать в проект сроки и цену, а так же дополнительным плюсом будет описание ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом. Гос. и муниципальное управление

    $100

    Тип: Дипломная Предмет : Гос. и муниципальное управление Тема: Разработка предложения по совершенствованию механизма формирования Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге по направлению «Ремонт объектов физкультурно-спортивной направленности» Объем: 120страниц A5 Срок сдачи: 5.12 Материалы: Есть преддипломная практика с выдвинутыми предложениями Дополнительно: В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад