Реферат по истории России

Во вложении - дадание и некоторые пояснения Методички нет Желателньо использовать Солид 5-й и какой-нибудь "старый" Автокад
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Необходим реферат по системе образования в России.
Название: Университеты в России в первой половине XIX века.
Условия работы в прикрепленном документе.
PS: ищу ответсвенного фрилансера с перспективой сотрудничества.
И еще, просьба писать на почту, указанную в прикрепденном документе
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