Реферат по истории России

Дипломная работа. Предмет Бух.учет, Тема: Особенности учета поступления товара на предприятия оптово-рыночной торговли. Методичек нет Есть план Объем 70-90 страниц Срок до 10-15 января. Прикладываю план и вариант ранее написанного "диплома". Диплом был полностью не одобрен преподом, т.е. так писать нельзя.