Реферат по истории России

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен20 заявок338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим реферат по системе образования в России.

Название: Университеты в России в первой половине XIX века.

Условия работы в прикрепленном документе.

PS: ищу ответсвенного фрилансера с перспективой сотрудничества.

И еще, просьба писать на почту, указанную в прикрепденном документе

14 лет назад
GilgaRu
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$15
3 дня
Очень рад работе с Ольгой. Качественно и в кратчайшие сроки. Спасибо, Ольга! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа с Денисом порадовала: четкое ТЗ, предоплата, мгновенная постоплата, простота и легкость в общении. Взаимная надежда на продолжение сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Дипломная по педагогике

    $115

    Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента. Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей Объем 65-70 листов. Срок введение, 1,2 глава – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой проект по ТММ

    $30

    Тема работы: Тема 8. Двухступенчатый компрессор Тип работы: часть курсового проекта Срок выполнения: 17.11.2009 Ориентировочная стоимость: 30$ Дополнительные требования: Проектирование рычажного механизма Делать только 1-ю часть курсового Методички нет - описание расчетов в тексте записки ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дипломная работа. Предмет Бух.учет,

    $100

    Дипломная работа. Предмет Бух.учет, Тема: Особенности учета поступления товара на предприятия оптово-рыночной торговли. Методичек нет Есть план Объем 70-90 страниц Срок до 10-15 января. Прикладываю план и вариант ранее написанного "диплома". Диплом был полностью не одобрен преподом, т.е. так писать нельзя.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по педагогике

    Тема - "Педагогическая поддержка застенчивых дошкольников в игровой деятельности" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в проекте.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по педагогике

    Тема - "Влияние идей М.Монтессори на развитие общественного дошкольного воспитания в Беларуси" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой проект по микропроцессорам

    Тема: измеритель скорости вращения Исходные данные: - датчик импульсный, 360 меток на оборот - диапазон скоростей 10-110 об\сек - индикация десятичная динамическая с максимальной ошибкой 0,1 об\сек-с учетом знака -таймер не использовать!!! -адреса 22Н, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад