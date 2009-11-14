Диплом по наследственному праву

Здравствуйте! Мне нужен реферат на немецком языке по книге. Книга должна быть на немецком языке. Книга должна быть по математике или программированию. Объем реферата не менее 20 страниц 14ым шрифтом. Я вижу два варианта решения: 1. Берем любой реферат на русском ...