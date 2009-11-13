Часть курсового по теории связи

Нужна часть курсового - расчёт.

Выполнить просто по заданию (задание прикрепил).

Нужны просто формулы с комментариями (пояснениями), что откуда берётся и что и как обозначается.

Объём порядка 30 стр.

Срок - неделя.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.