Курсовая работа по "Отечественной истории"

Во вложении - дадание и некоторые пояснения Методички нет Желателньо использовать Солид 5-й и какой-нибудь "старый" Автокад
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Отечественная история
1. Дайте определения понятиям: помещик; опричнина; теория «официальной народности»; коллективизация; СЭВ.
2. Составить планы-конспекты ответов на вопросы:
1. Реформы в России в годы правления Петра I.
2. Февральская революция 1917 г.
3. Согласны ли вы с утверждением, что 1930-е гг. были временем все-стороннего развития, расцвета науки и культуры в СССР?
4. Сравните: условия, пути и результаты преобразований в промышлен-ности в период хрущевской «оттепели» и в процессе проведения экономиче-ской реформы в СССР во второй половине 1960-х гг.
5. Каково было значение победы России в Отечественной войне 1812 г.?
Обьем: 30-40 стр.
При выполнении задания 1 необходимо дать определение пяти историче-ских понятий.
При выполнении задания 2 необходимо придерживаться следующей схемы:
1) хронология;
2) историография;
3) причины события; повод к его началу;
4) ход события;
5) значение события.
В заключении необходимо высказать свою точку зрения относительно рассматриваемой проблемы.
При выполнении задания 3 необходимо использовать следующий алго-ритм:
1) согласиться или отвергнуть предложенную точку зрения;
2) найти конкретно-исторические факты в качестве доказательств;
3) привести не менее трех аргументов в пользу своей точки зрения.
При выполнении задания 4 надо использовать следующий алгоритм:
1) дать определение сравниваемых исторических явлений;
2) выделить параметры сравнения;
3) установить общее и различное между сравниваемыми историческими явлениями.
При ответе на задание 5 на вопрос о значении какого-либо события надо рассмотреть место, роль и последствия события в истории Отечества. При отве-те на вопрос о причинах события надо рассмотреть основные причины эконо-мического, социального, политического и духовного характера.
Требования к оформлению. Работа должна иметь объем не менее 10—15 страниц печатного текста или 15—20 стра-ниц рукописного текста, выполненного черным цветом и разборчивым почерком.
Работа выполняется на белой бумаге формата А4. Текст работы выполняется на одной стороне листа. Каждая страница оформляется со следующими полями: левое — 25 мм, правое — 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Размер шрифта — 14 кегль, обычное начертание, интервал между строк — 1,5. Все страницы нумеруются арабскими цифрами вверху по центру, по порядку от титульного листа до последнего, без пропусков и повторений. Наличие сносок приветствуется.Список литературы разрабатывается в следующем порядке. Сначала в него вносятся издания на русском языке (по алфавиту) — книги и брошюры с ука-занием автора, полного названия работы, места и наименования издательства, года издания; затем статьи с указанием названия журнала, года и номера изда-ния. Потом указывается литература на иностранных языках в порядке латинского языка.
Интересует сроки и стоимость ($) выполнения данной работы
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