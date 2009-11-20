Курсовая экономика

Во вложении только задание Дополнительный материал и методичку, а также примеры выполненных работ могу докинуть почтой (размер не позволяет прикрепить все) Бюджет строго определен, всего таких работ надо будет сделать 15-20 Срок на каждую работу: 3-4 дня