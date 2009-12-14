Курсовые по социальной работе

Темы работ:

1. Формы социальной работы на муниципальном уровне

2. Формы и виды социальной помощи (отечественный и зарубежный опыт)

3. Социальная работа в школе

4. Благотворительная и общественная организация в системе социальной работы

5. Проблемы социальной работы в современном мире

Методичка с требованиями по выполнению и оформлению во вложенном файле

Срок – 1 глава (сегодня к ночи), остальное (завтра в течение дня).

Оплата – Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)

Указывайте тему работы, которая вас заинтересовала; обязательно, цену и ICQ.

Заранее всем спасибо.