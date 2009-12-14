Курсовые по социальной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок214 просмотров
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Темы работ:

1. Формы социальной работы на муниципальном уровне

2. Формы и виды социальной помощи (отечественный и зарубежный опыт)

3. Социальная работа в школе

4. Благотворительная и общественная организация в системе социальной работы

5. Проблемы социальной работы в современном мире

Методичка с требованиями по выполнению и оформлению во вложенном файле

Срок – 1 глава (сегодня к ночи), остальное (завтра в течение дня).

Оплата – Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)

Указывайте тему работы, которая вас заинтересовала; обязательно, цену и ICQ.

Заранее всем спасибо.

14 лет назад
diplom4ik
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Раиса всегда выполняет работы на "5+". Очень довольна сотрудничеством. Спасибо за работу. Всем рекомендую!
СПАСИБО ЗА ХОРОШОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! Юлия замечательный заказчик!
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