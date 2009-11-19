Процесс копчения колбасных изделий

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Структура работы:

Введение - 1 стр

1. Анализ процессов и выбор оптимального - 3-5 стр.

2. Описание выбранного процесса - 3-5 стр

3. Анализ аппаратов для реализации выбранного процесса и выбора оптимального - 5-7 стр.

4. Описание выбранного аппарата - 3-5 стр.

Заключение - 1 стр.

Список литературы - не менее 20 источников не старше 2005 г.

Чертежей в работе не нужно, только гистограммы аппаратуры.

Работа нужна к 19.11. Пишите цену в РУБЛЯХ. Заявки - только в проекте!!! В личку писать не нужно!

14 лет назад
evge-uv
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
njuta
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$17
3 дня
Надежный автор, с которым уже работаю не первый раз, и полностью довольна!
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