Реферат по истории

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен15 заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема- Куликовская битва

ВВедение

Глава1

1.1.

1.2

Глава 2

2.1.

2.2.

Заключение

Список литературы

Объем 15 страниц

Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см)

5 источников, ссылки подстрочные с указанием страниц, ссылок минимум 8

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 95-100%

Цена 200 р.

СРОК 17 ноября

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$6
3 дня
Спасибо за работу, очень оперативно, качество и с высоким уровнем оригинальности. Советую Всем!
Елена, очень положительный заказчик!!!!+100 четкое ТЗ и расчет за выполненую работу сразу после ознакомление с ней! всем советую! с уважением, Раиса