Уникальный небольшой реферат по социологии

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок192 просмотра
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Тема: "Молодежь в сфере труда и занятости Украины"

Два подпункта, список литературы.

4-6 страниц.

Главное требование - уникальность выше 85%.

Срок до вечера 15 ноября.

Заявки, пожалуйста, только сюда.

14 лет назад
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
forte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$4
1 день
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