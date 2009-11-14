Уникальный небольшой реферат по социологии

Во вложении только задание Дополнительный материал и методичку, а также примеры выполненных работ могу докинуть почтой (размер не позволяет прикрепить все) Бюджет строго определен, всего таких работ надо будет сделать 15-20 Срок на каждую работу: 3-4 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: "Молодежь в сфере труда и занятости Украины"
Два подпункта, список литературы.
4-6 страниц.
Главное требование - уникальность выше 85%.
Срок до вечера 15 ноября.
Заявки, пожалуйста, только сюда.
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