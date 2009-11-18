Курсовая по банковскому делу

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Тема: Управление банковскими рисками. Объем 22-28 страниц.

Структура:

1. Введение.

2. Теоритическая часть.

3. Аналитическая часть.Желательно управление рисками в условиях кризиса.

4. Заключение.

5. Список литературы. Литература 2005-2009 года.

Срок 5 дней

14 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
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