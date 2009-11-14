Курсовик по функциональному программированию

Сравнительный анализ императивного и функционального стиля программирования.

исходные данные:

1. реализовать программный модуль в соответствии с полученным заданием с использованием императивного программирования на языке С. разработать алгоритмическую модель поставленной задачи

2. реализовать программный модуль в соответствии с полученным заданием с использованием функционального стиля программирования на языке Haskell

3. провести сравнительный анализ императивных и функциональных программ по след.критериям: размеры исходного кода, быстродействие программы, объем требуемой памяти, читаемость программы, удобство программирования.

4. требования к ПО: ОС MS Windows XP, Microsoft Visual C и Hugs98

5. ЗАДАЧА: написать программу удаляющую повторяющиеся команды во входном предложении.