Необходим качественный диплом. Тема и план работы в прикрепленном файле. Выполнять работу необходимо по частям, для согласования с преподавателем. Оплата также по частям. Окончательный срок сдачи работы: февраль 2010
Дипломная работа по дисциплине «Арабский язык»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Арабский язык. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Факультет: Переводческий
Кафедра: Восточных Языков
Дисциплина: Арабский язык
Тема: Особенности перевода арабских текстов в нефтегазовой сфере
Объем: 70 стр., не считая библиографии
Срок сдачи плана: 17—18 ноября
Срок сдачи первой главы: 1.12.2009
Общий срок сдачи: январь 2010
Цена: 4 000 р., по частям, без предоплаты
По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
ICQ #406194503
E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Арабский язык»
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