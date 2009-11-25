Курсовая и дипломная, связь на ж/д

Требуется автор для написания курсовой и дипломной работы по дисциплинам связанным со связью на ж/д. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Диплом:

Дсциплина: Эксплуатация средств связи на транспорте

Тема: Организация оперативно-технологической связи на базе аппаратуры "ДиСтанция" Объем: 70 стр., 2 схемы

Срок сдачи плана: 16 — 17 ноября

Срок сдачи первой главы: 30.11.2009

Общий срок сдачи: 15.12.2009

Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты

Курсовая:

Факультет: Автоматика, телемеханика и связь на ж/д

Дисциплина: Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи

Тема: Проект магистральной линии связи на участках железной дороги

Объем: 100 стр. с чертежами

Срок сдачи плана: 16 — 17 ноября

Срок сдачи первой главы: 25.11.2009

Общий срок сдачи: 10.12.2009

Цена: 5 500 р., по частям, без предоплаты

Будет еще аналогичная курсовая и, возможно, ряд заданий на эту тематику.

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Связь на ж/д»