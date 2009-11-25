Курсовая и дипломная, связь на ж/д

Необходим качественный диплом. Тема и план работы в прикрепленном файле. Выполнять работу необходимо по частям, для согласования с преподавателем. Оплата также по частям. Окончательный срок сдачи работы: февраль 2010
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания курсовой и дипломной работы по дисциплинам связанным со связью на ж/д. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Диплом:
Дсциплина: Эксплуатация средств связи на транспорте
Тема: Организация оперативно-технологической связи на базе аппаратуры "ДиСтанция" Объем: 70 стр., 2 схемы
Срок сдачи плана: 16 — 17 ноября
Срок сдачи первой главы: 30.11.2009
Общий срок сдачи: 15.12.2009
Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты
Курсовая:
Факультет: Автоматика, телемеханика и связь на ж/д
Дисциплина: Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
Тема: Проект магистральной линии связи на участках железной дороги
Объем: 100 стр. с чертежами
Срок сдачи плана: 16 — 17 ноября
Срок сдачи первой главы: 25.11.2009
Общий срок сдачи: 10.12.2009
Цена: 5 500 р., по частям, без предоплаты
Будет еще аналогичная курсовая и, возможно, ряд заданий на эту тематику.
По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
ICQ #406194503
E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Связь на ж/д»
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Кафедра дизайна и причёски. Тема: ИСТОЧНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ПАРИКМАХЕРОВ. Объём 60-70 страниц. Поэтапное выполнение. Сразу писать цену и сроки работы!!!Завершен14 лет назад
Сравнительный анализ императивного и функционального стиля программирования. исходные данные: 1. реализовать программный модуль в соответствии с полученным заданием с использованием императивного программирования на языке С. разработать алгоритмическую модель поставленной задачи 2. реализовать программный модуль в соответствии с полученным ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Работа по бухучету, срок 16.11.Завершен14 лет назад
- $40
Требуется выполнить проект «Создание элементов документации СМК Организации». Организацию придумываете сами. Срок 4 дня. Возможна корректировка цены. Не знаю откуда все берут такие цены и сроки. Нашел человека непосредственно в институте, который за вечер все сделал ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: Управление банковскими рисками. Объем 22-28 страниц. Структура: 1. Введение. 2. Теоритическая часть. 3. Аналитическая часть.Желательно управление рисками в условиях кризиса. 4. Заключение. 5. Список литературы. Литература 2005-2009 года. Срок 5 днейЗавершен14 лет назад
Нужны 3 курсовые по темам: 1. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, предоставленных в виде обыкновенных именных акций в количестве 4х штук ЗАО "У" 2. Оценки стоимости права собственности ценных акций для целей выкупа их обществом. 3. Оценка ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Добрый вечер! Срочно - до 12.00 (мск) 15.11 (завтра!!!) нужна курсовая: Оценка возможностей размещения инвестиционных ресурсов посредством паевых инвестиционных фондов в РФ Объем: 30 страниц (TNR 12, 1,5 инт. ) Предложения вне проекта не рассматриваются!Завершен14 лет назад
Структура работы: Введение - 1 стр 1. Анализ процессов и выбор оптимального - 3-5 стр. 2. Описание выбранного процесса - 3-5 стр 3. Анализ аппаратов для реализации выбранного процесса и выбора оптимального - 5-7 стр. 4. Описание выбранного аппарата - ...Завершен14 лет назад
- $5
Тема: "Молодежь в сфере труда и занятости Украины" Два подпункта, список литературы. 4-6 страниц. Главное требование - уникальность выше 85%. Срок до вечера 15 ноября. Заявки, пожалуйста, только сюда.Закрыт14 лет назад