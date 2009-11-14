Диплом (Институт легкой промышленности)

Требуется выполнить проект «Создание элементов документации СМК Организации». Организацию придумываете сами. Срок 4 дня. Возможна корректировка цены. Не знаю откуда все берут такие цены и сроки. Нашел человека непосредственно в институте, который за вечер все сделал ...