Курсовая внешн. эконом. деятельность

Необходим качественный диплом. Тема и план работы в прикрепленном файле. Выполнять работу необходимо по частям, для согласования с преподавателем. Оплата также по частям. Окончательный срок сдачи работы: февраль 2010
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Требования в прикрепленном файле.
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