Курсовая практ. часть психология

Требуется автор для написания курсовой и дипломной работы по дисциплинам связанным со связью на ж/д. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Диплом: Дсциплина: Эксплуатация средств связи на транспорте Тема: Организация оперативно-технологической связи на базе аппаратуры ...