Курсовая практ. часть психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
  • Похожие заказы

  • Диплом (Институт легкой промышленности)

    Необходим качественный диплом. Тема и план работы в прикрепленном файле. Выполнять работу необходимо по частям, для согласования с преподавателем. Оплата также по частям. Окончательный срок сдачи работы: февраль 2010

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая и дипломная, связь на ж/д

    $500

    Требуется автор для написания курсовой и дипломной работы по дисциплинам связанным со связью на ж/д. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Диплом: Дсциплина: Эксплуатация средств связи на транспорте Тема: Организация оперативно-технологической связи на базе аппаратуры ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовик по функциональному программированию

    Сравнительный анализ императивного и функционального стиля программирования. исходные данные: 1. реализовать программный модуль в соответствии с полученным заданием с использованием императивного программирования на языке С. разработать алгоритмическую модель поставленной задачи 2. реализовать программный модуль в соответствии с полученным ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект на Office Visio 2003

    $40

    Требуется выполнить проект «Создание элементов документации СМК Организации». Организацию придумываете сами. Срок 4 дня. Возможна корректировка цены. Не знаю откуда все берут такие цены и сроки. Нашел человека непосредственно в институте, который за вечер все сделал ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по банковскому делу

    Тема: Управление банковскими рисками. Объем 22-28 страниц. Структура: 1. Введение. 2. Теоритическая часть. 3. Аналитическая часть.Желательно управление рисками в условиях кризиса. 4. Заключение. 5. Список литературы. Литература 2005-2009 года. Срок 5 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая по оценке стоимости ценных бумаг

    Нужны 3 курсовые по темам: 1. Оценка стоимости права собственности ценных бумаг, предоставленных в виде обыкновенных именных акций в количестве 4х штук ЗАО "У" 2. Оценки стоимости права собственности ценных акций для целей выкупа их обществом. 3. Оценка ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая экономика

    $50

    Добрый вечер! Срочно - до 12.00 (мск) 15.11 (завтра!!!) нужна курсовая: Оценка возможностей размещения инвестиционных ресурсов посредством паевых инвестиционных фондов в РФ Объем: 30 страниц (TNR 12, 1,5 инт. ) Предложения вне проекта не рассматриваются!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Процесс копчения колбасных изделий

    Структура работы: Введение - 1 стр 1. Анализ процессов и выбор оптимального - 3-5 стр. 2. Описание выбранного процесса - 3-5 стр 3. Анализ аппаратов для реализации выбранного процесса и выбора оптимального - 5-7 стр. 4. Описание выбранного аппарата - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад