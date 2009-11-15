Дипломный проект

Темой дипломного проекта является «Автоматизация учета реализации товара с использованием 1С»,

магазина ООО «Мультитекс»

Срок: по договоренности

Цена: договорная

Оплата: Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)

Есть: план и требования (во вложенном файле), образец диплома, первая глава, отчет по практике, сведения о магазине.

Все материалы, кроме плана и требований, вышлю при обсуждении проекта.

Указывайте, обязательно, цену, срок и ICQ.

Заранее всем спасибо!