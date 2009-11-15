Дипломный проект

Необходим качественный диплом. Тема и план работы в прикрепленном файле. Выполнять работу необходимо по частям, для согласования с преподавателем. Оплата также по частям. Окончательный срок сдачи работы: февраль 2010
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Темой дипломного проекта является «Автоматизация учета реализации товара с использованием 1С»,
магазина ООО «Мультитекс»
Срок: по договоренности
Цена: договорная
Оплата: Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)
Есть: план и требования (во вложенном файле), образец диплома, первая глава, отчет по практике, сведения о магазине.
Все материалы, кроме плана и требований, вышлю при обсуждении проекта.
Указывайте, обязательно, цену, срок и ICQ.
Заранее всем спасибо!
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