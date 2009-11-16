Курсовая по стратегическому менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок207 просмотров
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Задание прикреплено в файле. моя тема выделена желтым маркером. сроки довольно сжатые. жду ваших предложений по срокам и цене. заоблачных цен прошу не предлагать

14 лет назад
termpaper4u
Валентина 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад