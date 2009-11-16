Курсовая по стратегическому менеджменту

Методичка в прикрепленном файле. Тему напишу в личку. буду выбирать 2х исполнителей, так как есть 2 работы по данной методичке. заоблачных цен не предлагайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание прикреплено в файле. моя тема выделена желтым маркером. сроки довольно сжатые. жду ваших предложений по срокам и цене. заоблачных цен прошу не предлагать
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