Необходим качественный диплом. Тема и план работы в прикрепленном файле. Выполнять работу необходимо по частям, для согласования с преподавателем. Оплата также по частям. Окончательный срок сдачи работы: февраль 2010
Курсовой по "Гос и муниципальному управлению"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна курсовая работа по предмету "Государственное и муниципальное управление"
Состоит из 3х основных частей
1-введение
2-содержание
3-выводы.
Возможно с примерами реальных организаций
Объем - страниц 30
Срок - чем раньше, тем лучше
НЕ ИНТЕРНЕТНАЯ!!!!!
одна из тем:
административная реформа и трансформация в структуре функций системы гос и муниц управления
государственная служба в современной россии: социально-экономическое обеспечение персонала
государственное управление а России: новые технологии формирования кадров государственной службы субъекта Федерации
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