Курсовой по "Гос и муниципальному управлению"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок198 просмотров
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Нужна курсовая работа по предмету "Государственное и муниципальное управление"

Состоит из 3х основных частей

1-введение

2-содержание

3-выводы.

Возможно с примерами реальных организаций

Объем - страниц 30

Срок - чем раньше, тем лучше

НЕ ИНТЕРНЕТНАЯ!!!!!

одна из тем:

административная реформа и трансформация в структуре функций системы гос и муниц управления

государственная служба в современной россии: социально-экономическое обеспечение персонала

государственное управление а России: новые технологии формирования кадров государственной службы субъекта Федерации

14 лет назад
kvadrik
Юрий 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад