kvadrik

Юрий kvadrik

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Access, vb, vba, sql, oracle

Написание БД и СУДБ на Access

Программирование на VB

  • Курсовая работа + продолжение сотр-ва на диплом

    Необходимо написать курсовую работу по дисциплине "Экономическая теория" НЕ ИНТЕРНЕТ!!!! Работа должна быть уникальной На одну из возможных тем: -Предмет исследования экономической теории и её фукнкции -Методы экономической ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод на русский статьи по инф.безопасности

    Нужно в кратчайшие сроки перевести статью по информационной безопасности на русский. Соблюдать соответствующий слэнг и терминологию жанра :) 5 страниц английского текста. Срок завтра в обед- крайний. Пишите предложения о сроке и цене. Ссылка на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Курсовой по "Гос и муниципальному управлению"

    Нужна курсовая работа по предмету "Государственное и муниципальное управление" Состоит из 3х основных частей 1-введение 2-содержание 3-выводы. Возможно с примерами реальных организаций Объем - страниц 30 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация по выбору платформы разработки

    Есть задумка в разработке онлайн игр. Например онлайн футбольного менеджера. Хотелось бы самому изучить какую то среду для разработки. Нужна консультация в выборе. Будет некая БД, и клиентская часть. В ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Механизм на Blender

    Необходимо реализовать предложенный механизм в Blender. И именно в нем. Изучите прикрепленный архив и предлагайте услуги, только если реально готовы довести дело до конца. Будьте готовы к небольшим доработкам и поддержке сделанного. ...

    Blender
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать программу на Access

    $50

    Имеется СУБД на Access для отдела кадров. Необходимо разработать дополнительный модуль по формированию отчетов Его пример http://ifolder.ru/10961622 Он для FoxPro Нужно реализовать такой же под ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Онлайн тестирование студентов

    $250

    Не нужны мега навороты. Нужен просто нормально сделанный сайт и выложенный на любом бесплатном хостинге. Исходники плюс кратенькое описание. Лишних функций не надо, задача для тех кто умеет достаточна проста. Я к сожалению ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перевод на русский статьи по инф.безопасности
Приятно и легко работать с данным заказчиком! Всем рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличная работа! Всё сделано качественно и в назначенный срок. Я доволен И дальше буду сотрудничать с данным исполнителем!
Ответный отзыв
mediabox28
Satyricon 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
$1
10 баллов
16 лет назад
Консультация по выбору платформы разработки
PHP
Увлеченный программированием человек, чувствуется желание познавать и постигать новое, а это очень и очень правильно :)
Отличный специалист. Очень подробно мне всё рассказал. Всё доходчиво и чувствуется большой опыт человека. Спасибо!
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