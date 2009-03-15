Необходимо написать курсовую работу по дисциплине "Экономическая теория" НЕ ИНТЕРНЕТ!!!! Работа должна быть уникальной На одну из возможных тем: -Предмет исследования экономической теории и её фукнкции -Методы экономической ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
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Нужно в кратчайшие сроки перевести статью по информационной безопасности на русский. Соблюдать соответствующий слэнг и терминологию жанра :) 5 страниц английского текста. Срок завтра в обед- крайний. Пишите предложения о сроке и цене. Ссылка на ...Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна курсовая работа по предмету "Государственное и муниципальное управление" Состоит из 3х основных частей 1-введение 2-содержание 3-выводы. Возможно с примерами реальных организаций Объем - страниц 30 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть задумка в разработке онлайн игр. Например онлайн футбольного менеджера. Хотелось бы самому изучить какую то среду для разработки. Нужна консультация в выборе. Будет некая БД, и клиентская часть. В ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Есть готовая прога на Access. Есть второй проект на Access, но в нем только таблицы и связи. Нужно сделать такую же прогу, как первое, но с таблицами из второй. Структура другая, но суть ...Базы данных14 заявокЗакрыт16 лет назад
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Имеется СУБД на Access для отдела кадров. Необходимо разработать дополнительный модуль по формированию отчетов Его пример http://ifolder.ru/10961622 Он для FoxPro Нужно реализовать такой же под ...Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
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Обновить vbulletin с 3.6.11 до 3.8.1 PL1 Здравствуйте! Необходимо обновить форум с 3.6.11 до 3.8.1 PL1. Форум лицензионный. Установлены следующие хаки: 1. vBCode table 2. Cyb – Advanced ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Сделать страницу перевода webmoney Здравствуйте Необходимо сделать страницу раздачи бонусов по webmoney Вот такую же – www.nevabank.com/bonus/ Жду сроки и стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Не нужны мега навороты. Нужен просто нормально сделанный сайт и выложенный на любом бесплатном хостинге. Исходники плюс кратенькое описание. Лишних функций не надо, задача для тех кто умеет достаточна проста. Я к сожалению ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад