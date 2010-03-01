Перевод на русский статьи по инф.безопасности

Нужно в кратчайшие сроки перевести статью по информационной безопасности на русский. Соблюдать соответствующий слэнг и терминологию жанра :) 5 страниц английского текста. Срок завтра в обед- крайний. Пишите предложения о сроке и цене. Ссылка на текст - http://stream.ifolder.ru/16625995 Текст сложный, поэтому сразу определитесь с возможностью выполнения работы, чтобы потом не бросать.