Перевод текстов на тему туризма и путешествий

Требуется переводчик с английского языка на постоянную работу в русскоязычном информационно-развлекательном интернет-проекте, тематика - туризм и путешествия.

Содержание работы — перевод несложных повествовательных и новостийных текстов на русский язык, желательно с размещением на сайте. Объем работ для каждого исполнителя - от 50 до 500 тыс.знаков, сроки не жесткие.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Укажите стоимость работы за 1 тыс. знаков без пробелов

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Пример перевода, исходный текст.

Без указания стоимости и без исходного текста кандидатура не рассматривается!!!