Перевод текстов на тему туризма и путешествий

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Завершен49 заявок1020 просмотров

Требуется переводчик с английского языка на постоянную работу в русскоязычном информационно-развлекательном интернет-проекте, тематика - туризм и путешествия.

Содержание работы — перевод несложных повествовательных и новостийных текстов на русский язык, желательно с размещением на сайте. Объем работ для каждого исполнителя - от 50 до 500 тыс.знаков, сроки не жесткие.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Укажите стоимость работы за 1 тыс. знаков без пробелов

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Пример перевода, исходный текст.

Без указания стоимости и без исходного текста кандидатура не рассматривается!!!

15 лет назад
litterec
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

olly_koshka
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
M16
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Работой доволен, выполнен большой объем переводов.
Интересное задание, четко поставленные задачи и своевременная оплата. Отлично!

Заявки фрилансеров

olly_koshka
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
M16
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад