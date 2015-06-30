Необходимо перевести статью с английского языка на литературный русский, максимально близко к тексту. Тематика: Информационные технологии, Интернет, инженерная инфраструктура, ЦОД. Пишите стоимость и сроки выполнения работы. ...
Перевод текстов на тему туризма и путешествий
Требуется переводчик с английского языка на постоянную работу в русскоязычном информационно-развлекательном интернет-проекте, тематика - туризм и путешествия.
Содержание работы — перевод несложных повествовательных и новостийных текстов на русский язык, желательно с размещением на сайте. Объем работ для каждого исполнителя - от 50 до 500 тыс.знаков, сроки не жесткие.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Укажите стоимость работы за 1 тыс. знаков без пробелов
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Пример перевода, исходный текст.
Без указания стоимости и без исходного текста кандидатура не рассматривается!!!
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Максимально срочно (результат к 9.00 по Москве) необходимо перевести мануал на сокоохладитель (см. файл). Перевод Ворд с версткой под оригинал, схемы переводить не нужно т.е. только до стр. 9. Оплата по фактическому объему. ...Завершен15 лет назад
Перевод нужен на понедельник на утро. Оплата до 5 у.е. Оплата наличными Киев или перевод на карточку.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Заявление в прокуратуру. 4200 символов.Завершен15 лет назад
- $5
Половина страницы а4 с медицинской терминологией. Текст во вложенииЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести статьи на английский язык. тематика: ИТ просьба подавать заявки только высококвалифицированным переводчикам, которые способны перевести "нативно" с сохранением сути. И имующим друга-носителя языка который прочтет потом и отредактирует ...Завершен15 лет назад
Перевод – 3 страницы, пример в приложении, срок – к завтра, 24.02.10 г., к 16.00 (раньше – лучше). Текст написан корявым немецким, но если какие-то вопросы – можно спрашивать у меня ...Завершен15 лет назад
- $5
Требуется перевести аннотацию статьи с русского языка на английский. Необходим очень грамотный и адекватный перевод, т.к. аннотация нужна для публикации. Текст очень маленький, всего 500 знаков с пробелами, поэтому и бюджет всего ...Завершен15 лет назад
- $5
Требуется качественный перевод с украинского на английский 763 знаков с пробелами (научный исторический текст). Срок - до утра 24.02.2010.Завершен15 лет назад
http://tinyurl.com/yhac6of Для субтитровЗавершен15 лет назад