Перевод аннотации статьи на англ.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки257 просмотров

Требуется перевести аннотацию статьи с русского языка на английский. Необходим очень грамотный и адекватный перевод, т.к. аннотация нужна для публикации.

Текст очень маленький, всего 500 знаков с пробелами, поэтому и бюджет всего 5 USD.

Аннотация в приложении.

Сделать нужно быстро. До 20:00 24 февраля.

15 лет назад
bogurec
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-1)
15 лет назад
$6
1 день
Остался очень доволен сотрудничеством. Анна отличный специалист, работа была сделана в короткий срок с предоставлением двух вариантов перевода (чего не было в изначальном задании). В дальнейшем буду заказывать переводы только у Анны.
Отличный заказчик. Немногословно, все по сути - заказал, оплатил, получил. Все замечательно.

Заявки фрилансеров

annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-1)
15 лет назад