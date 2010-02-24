Перевести текст с английского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок443 просмотра

Нужно перевести текст с английского на русский.

Приоритет отдаю цене за работу и времени (довольно срочно). Поэтому указывайте пож-та цену.

15 лет назад
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
15 лет назад
$10
1 день
Благодарен Анне за отлично выполненную работу. Перевод был готов очень быстро, а самое главное никаких претензий не возникло. Обязательно продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик! Четкая задача - своевременная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
15 лет назад