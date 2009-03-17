AlexT-777

Иванов Олег AlexT-777

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Отзывы заказчиков
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
15 лет назад
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Олег - Величайшей Души Человек! Верстальщик моего сайта пропустил закрывающий тег, из-за чего сайт отображался неправильно. Олег очень оперативно нашёл ошибку. Рекомендую.
Отличный заказчик! С такими приятно работать. Никаких проблем, оплата своевременная.
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Embleboy
Влад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
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Хорошо справился с поставленной задачей, никаких претензий.
Хороший и приятный в общении заказчик. Как только проконсультировал - я сразу получил оплату...никаких проблем.
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makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Нужна картинка -шапка для сайта
Быстро, со вкусом, отличное чувство стиля. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!! Удачи!!
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рабочие вопросы решились быстро. Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Готов и в будущем выполнять его заказы.
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