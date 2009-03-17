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- Без названия206 просмотров
- Без названия262 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Олег - Величайшей Души Человек! Верстальщик моего сайта пропустил закрывающий тег, из-за чего сайт отображался неправильно. Олег очень оперативно нашёл ошибку. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! С такими приятно работать. Никаких проблем, оплата своевременная.
$7
10 баллов
15 лет назад
Хорошо справился с поставленной задачей, никаких претензий.
Ответный отзыв
Хороший и приятный в общении заказчик. Как только проконсультировал - я сразу получил оплату...никаких проблем.
$3
10 баллов
15 лет назад
Быстро, со вкусом, отличное чувство стиля. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!! Удачи!!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рабочие вопросы решились быстро. Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Готов и в будущем выполнять его заказы.