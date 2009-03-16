Embleboy

Влад Embleboy

 
32 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Полное портфолио:  http://www.katsovenko.com

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Сделать спрайт из фото
Отличная работа - качественно и в срок
Четко и грамотно формулирует свои мысли и требования.
Ответный отзыв
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Поправить исходник swi
Сделал вовремя и хорошо. 10
Все отлично
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
15 лет назад
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Всё отлично, выполнено быстро и качественно.
Отличный заказчик! Все ясно изъяснил, что гарантировало легкость в работе!
Ответный отзыв