Полное портфолио: http://www.katsovenko.com
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа - качественно и в срок
Ответный отзыв
Четко и грамотно формулирует свои мысли и требования.
$30
10 баллов
15 лет назад
Сделал вовремя и хорошо. 10
Ответный отзыв
Все отлично
$10
10 баллов
15 лет назад
Всё отлично, выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все ясно изъяснил, что гарантировало легкость в работе!