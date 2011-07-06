Сделать спрайт из фото

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок414 просмотров
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Есть образец во вложении. нужно сделать тоже самое на основе моей фотографии. фото тут http://vkontakte.ru/ma3obblu

12 лет назад
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Embleboy
Влад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Отличная работа - качественно и в срок
Четко и грамотно формулирует свои мысли и требования.