Перерисовать три каталога с продукцией

Здравствуйте.

Три картинки прикреплены к проекту. Собственно необходима перерисовка, а именно удаление фона, и всего что не относится к мебели. То есть компьютеры, папки, книжки, цветы, стулья и т.д. В итоге должны получиться картинки на которых присутствует ТОЛЬКО мебель.

В довесок ко всему нужно увеличить качество картинок, т.е. их четкость, убрать лишнюю черноту, сделать текстуры одинаковыми.

Так же требуется сделать новый фон, который как либо сочетался бы с логотипом. Т.е. чтобы он был выполнен в том же стиле. Сами картинки нужно защитить. Я представляю себе это как защита полупрозрачным брендом или как то в этом роде...

От Вас цена и срок.

Требуется ПРОФИ. За "что попало" я платить не буду.