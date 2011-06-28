Перерисовать три каталога с продукцией

5 рисунков
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Здравствуйте.
Три картинки прикреплены к проекту. Собственно необходима перерисовка, а именно удаление фона, и всего что не относится к мебели. То есть компьютеры, папки, книжки, цветы, стулья и т.д. В итоге должны получиться картинки на которых присутствует ТОЛЬКО мебель.
В довесок ко всему нужно увеличить качество картинок, т.е. их четкость, убрать лишнюю черноту, сделать текстуры одинаковыми.
Так же требуется сделать новый фон, который как либо сочетался бы с логотипом. Т.е. чтобы он был выполнен в том же стиле. Сами картинки нужно защитить. Я представляю себе это как защита полупрозрачным брендом или как то в этом роде...
От Вас цена и срок.
Требуется ПРОФИ. За "что попало" я платить не буду.
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