Выразительный вектор из растра

5 рисунков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать из картинки одноцветный вектор (для резки на плоттере).
Детали не должны быть слишком мелкими, формы должны быть сглаженными, выразительными. Недостаточно просто повысить контрастность и векторизировать в автоматическом режиме. Требуется художественный подход. Объект не должен потерять свою индивидуальность, должен быть узнаваемым.
Это тест. Для начала надо сделать 10 картинок.
Есть периодически-постоянный объем работы, поэтому интересует минимальная цена при высоком качестве.
Нужен специалист для постоянного сотрудничества, который имеет большой опыт в векторизации, может делать её быстро (и поэтому дешево). Оплата через WM.
Пожалуйста, делайте предложения по цене (за одну картинку).
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