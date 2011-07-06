Выразительный вектор из растра

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок379 просмотров
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Требуется сделать из картинки одноцветный вектор (для резки на плоттере).

Детали не должны быть слишком мелкими, формы должны быть сглаженными, выразительными. Недостаточно просто повысить контрастность и векторизировать в автоматическом режиме. Требуется художественный подход. Объект не должен потерять свою индивидуальность, должен быть узнаваемым.

Это тест. Для начала надо сделать 10 картинок.

Есть периодически-постоянный объем работы, поэтому интересует минимальная цена при высоком качестве.

Нужен специалист для постоянного сотрудничества, который имеет большой опыт в векторизации, может делать её быстро (и поэтому дешево). Оплата через WM.

Пожалуйста, делайте предложения по цене (за одну картинку).

12 лет назад
alex_ap
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lilit2011
Людмила 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 отзывов
12 лет назад
$5
3 дня
Людмила прекрасно справилась с задачей, подошла творчески. И к тому же все сделала раньше оговоренного срока.
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