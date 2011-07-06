Выразительный вектор из растра

Требуется сделать из картинки одноцветный вектор (для резки на плоттере).

Детали не должны быть слишком мелкими, формы должны быть сглаженными, выразительными. Недостаточно просто повысить контрастность и векторизировать в автоматическом режиме. Требуется художественный подход. Объект не должен потерять свою индивидуальность, должен быть узнаваемым.

Это тест. Для начала надо сделать 10 картинок.

Есть периодически-постоянный объем работы, поэтому интересует минимальная цена при высоком качестве.

Нужен специалист для постоянного сотрудничества, который имеет большой опыт в векторизации, может делать её быстро (и поэтому дешево). Оплата через WM.

Пожалуйста, делайте предложения по цене (за одну картинку).