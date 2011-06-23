Схематическая обрисовка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок280 просмотров
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В каталоге будут отображаться основная часть иллюстрации позиции фотографического качества, при нажатии на определенную позицию человек попадает на страницу данной позиции на которой в самом верхнем левом углу он видит иллюстрацию фотографического качества, а с правой стороны вниз обрисованные схематически варианты данной позиции с описанием ниже под каждым из вариантов.

Пример схематической обрисовки:

http://www.snabenergo.ru/id-208/cid-174/catalog.html﻿

Пробная обрисовка:

http://megalux.ru/ulichnoe-osveschenie/ulichnyj-svetilnik-essen-167.html

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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