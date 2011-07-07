Создание векторных масок

$900
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок319 просмотров
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Необходимо по шаблону подготовить фалы Adobe Flash с обратотанными спрайтами и нарисованными векторными масками для аватаров клиента игры в покер.

Задача:

Есть 10 моделей аватаров, выполненые и отрендеренные в 3д в 3-х размерах: 1000, 800, 500 px по длинной стороне.

Необходимо:

1. Нарисовать в графическом редакторе тени, падающие от аватаров на стол для 1000-го размера. Далее подогнать нарисованные тени под 800-й и 500-й размер (размеры пропорциональны друг другу). Сделать цветокоррекцию.

2. Сохранить изображение каждого автаара с тенью в отдельный файл png.

3. В среде adobe flash подготовить векторные маски для каждого аватара под 5 видов стульев по прилогаемому образцу.

На выходе должен получиться fla (cs4, cs5) файл со всеми ресурсами в библиотеке

Объем работы:

10 аватаров по 10 мест на каждый из 5 стульев.

Из низ: 3-м аватарам сделанны пункты 1 и 2. А также подготовленны маски под 1 стул. Осталось сделать маски под остальные 4-е по образцу.

Сроки: берем из расчета 2 дня на 1 аватар с масками под все стулья. (+создание теней в фотошопе если требуется)

Срок исполнения: 8 июля

Стоимость всей работы: 25300 руб.

Оплата: wmr или альфа-банк. Сдельная после каждого автара.

Требование к кандидату:

Для отрисовке теней желательно наличие графического планшета.

Для создания масок нужно иметь базовые знания Аdobe Flash. Работу с MovieClip, масками, таймлайном.

12 лет назад
a3dline
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
jokerom
Игорь 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$450
14 дней
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$450
14 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Работа была рутинная, но Анна справилась без ошибок, проявив терпение и высокую внимательность!
Отличный заказчик, и нач.про). Работа оставила ощущение хорошего совместного сотрудничества, оплата по факту- моментально. С удовольствием работала бы только с такими заказчиками, как Алексей.
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